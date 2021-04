An Giang: Khởi tố, tạm giam bị can xông vào tiệm thuốc tây cướp tài sản

Sáng ngày 8.4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Giàu (24 tuổi, trú P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về các hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Giàu là bị can xông vào tiệm thuốc tây ở TP.Long Xuyên để cướp tài sản, xảy ra tối 26.3.