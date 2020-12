An Giang: Kiểm tra quán Gợi Nhớ, phát hiện 6 người dương tính ma túy

Ngày 18.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (An Giang) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Hiền (31 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Những người bị phát hiện dương tính ma túy ở quán cà phê Gợi Nhớ Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 17.12, Công an H.Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang kiểm tra hành chính tại quán cà phê Gợi Nhớ (ở ấp Hòa Long III, TT.An Châu, H.Châu Thành) do Lê Minh Hiền làm chủ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện thu giữ 2 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 5 gr (nghi là ma túy "đá") cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiến hành kiểm tra nhanh, công an phát hiện Hiền và 6 người có mặt trong quán lúc đó đều dương tính với chất ma túy

Số ma túy tang vật được Công an thu giữ tại quán cà phê Gợi Nhớ Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy "đá", Hiền mới mua mang về quán cất giấu để sử dụng và bán lại lấy lời. Hiền còn khai nhận đã nhiều lần mua ma túy sử dụng và phân lẻ bán lại lấy lời.