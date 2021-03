An Giang: Một phụ nữ bị sát hại cận kề ngày 8.3, công an truy tìm nghi can

Chiều 8.3, thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành, An Giang , ký quyết định truy tìm nghi can Lê Lâm Trường (26 tuổi, thường trú ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, H.Châu Thành) liên quan đến vụ phát hiện một người phụ nữ 35 tuổi bị sát hại, xảy ra vào khuya ngày 7.3 tại xã Tân Phú.

Thông báo truy tìm nghi can Lê Lâm Trường (ảnh nhỏ) của Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang

Vào khuya ngày 7.3 tại ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, chị L.T.K.A (35 tuổi, trú xã Vĩnh An, H.Châu Thành) được người dân phát hiện bị thương ở vùng đầu, chảy rất nhiều máu nằm bất động tại khu vực nhà ba mẹ ruột của chị A, rồi tử vong ngay sau đó.

Trong thông báo truy tìm "đối tượng nghi vấn", thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn thông tin hiện nghi can này không có mặt tại địa phương.

Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang đề nghị, nếu phát hiện nghi can liên quan vụ sát hại phụ nữ nói trên, cần thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành qua số ĐT: 02693.836226.