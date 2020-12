An Giang: Nghi phạm bị truy nã sa lưới sau hơn 4 tháng lẩn trốn

Sáng 16.12, Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết lực lượng Công an H.Chợ Mới vừa phát hiện và bắt giữ Trần Văn Quai (18 tuổi, cư trú xã Mỹ An, H.Chợ Mới) đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31.10.2019, Trần Văn Quai đột nhập vào quán cà phê gần nhà Quai ở xã Mỹ An để trộm 10 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Qua công tác điều tra, lực lượng Công an xác định Quai là nghi phạm của vụ trộm nêu trên nên mời đến cơ quan công an làm việc.

Đến ngày 6.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Chợ Mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Quai. Tuy nhiên, sau đó Quai đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an H.Chợ Mới tiếp tục ra lệnh truy nã đối với Trần Văn Quai.

Sáng 15.12, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Chợ Mới phối hợp với Công an xã Hội An (H.Chợ Mới) bắt giữ Quai tại khu vực ấp An Bình, xã Hội An sau 4 tháng bị truy nã. Hiện, vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ án liên quan Trần Văn Quai.