An Giang: Phát hiện 8 người đi ghe ra vào tỉnh trốn khai báo y tế phòng dịch Covid-19

Chiều 30.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, ngành chức năng TP.Long Xuyên đã đưa 8 thanh niên đi ghe từ Đồng Tháp vào địa phương không khai báo y tế, đi cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19 theo quy định.

Công an TP.Long Xuyên, An Giang làm việc với những người liên quan về hành vi ra vào địa bàn không khai báo y tế Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 29.7, người dân báo tin cho lực lượng Công an TP.Long Xuyên về việc có 2 chiếc ghe biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp, An Giang từ nơi khác đến đậu tại khu vực khóm Bình Khánh 5, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, cho 4 người đàn ông lên bờ, trốn tránh lực lượng kiểm soát phòng dịch Covid-19 của địa phương. Ngay lập tức, Công an P.Bình Khánh đến hiện trường, nhưng 2 chiếc ghe đã rời đi.