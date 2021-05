An Giang: Phát hiện Karaoke T3 ở Long Xuyên hoạt động lén lút, bất chấp lệnh cấm

Chiều 8.5, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP.Long Xuyên, cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh An Giang) kiểm tra và phát hiện tụ điểm Karaoke T3 (P. Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) không chấp hành lệnh tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Có 103 xe máy đậu tại tụ điểm Karaoke T3, TP.Long Xuyên bị lực lượng Công an phát hiện, nghi là của khách đến vui chơi tại cơ sở này Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 ngày 7.5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện tụ điểm Karaoke T3 do Trương Nguyễn Minh Thế (37 tuổi, làm chủ) đang hoạt động, vi phạm lệnh tạm dừng hoạt động dịch vụ karaoke để phòng dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Cụ thể, vào thời gian trên, lực lượng Công an An Giang tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện tụ điểm Karaoke T3 vẫn hoạt động. Để đối phó với lực lượng chức năng, tụ điểm này để cho khách nhậu ở sảnh. Khi Công an vào kiểm tra, 24 khách trong quán bỏ chạy ra ngoài bằng cửa sau và 27 khách đang ngồi nhậu trong sảnh.

Công an đã mời tất cả khách ở tụ điểm karaoke này về trụ sở Công an để làm việc, đồng thời lập biên bản tạm giữ 1 đầu thu camera và 103 xe máy, nghi là của khách đến hát karaoke sợ bị xử lý bỏ lại.

Khách chạy ra bằng cửa sau hoặc đang có mặt tại tụ điểm Karaoke T3 đều bị công an mời về làm việc Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, chủ tụ điểm karaoke T3 khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi vi phạm lệnh tạm dừng karaoke hoạt động của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang để phòng dịch Covid -19, đồng thời còn có biểu hiện chống đối lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, khai báo với công an, phần lớn những người được mời về trụ sở thừa nhận họ đến vui chơi và hát tại tụ điểm Karaoke T3. Công an TP.Long Xuyên tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.