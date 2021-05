An Giang: Phát hiện súng, dao và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Sáng ngày 22.5, Công an H.Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra xử lý vụ phát hiện, bắt giữ nhiều hàng hóa như nón bảo hiểm, bột ngọt không rõ nguồn gốc, xuất xứ và dao, súng bắn đạn cao su tại một nhà dân ở T.T.Chợ Vàm (H.Tân Phú).

Theo Công an H.Phú Tân, từ nguồn tin báo của người dân, khoảng 16 giờ ngày 20.5, lực lượng Công an H.Phú Tân phối hợp Công an T.T.Chợ Vàm tiến hành kiểm tra căn nhà số 19 tại khu vực tổ 1, ấp Phú Vinh, T.T.Chợ Vàm là chỗ ở của Phan Viết Nhựt (31 tuổi, ngụ địa phương. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, bao gồm: 700 nón bảo hiểm và 225 kg bột ngọt.

Tại thời điểm kiểm tra, Phan Viết Nhựt không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng hóa trên.

700 nón bảo hiểm và 225 kg bột ngọt không rõ nguồn gốc bị công an phát hiện tại nơi ở của Phan Viết Nhựt Ảnh: Nghiêm Túc

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra Công an H.Phú Tân còn phát hiện trong nơi ở của Nhựt còn có 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 42 viên đạn và 1 cây dao. Phan Viết Nhựt khai nhận với công an, số vũ khí trên do Nhựt mua trên mạng xã hội đem về cất giấu trong nhà để phòng thân.

Công an H.Phú Tân đã lập biên bản vi phạm tạm giữ toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc và dao, súng bị phát hiện để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.