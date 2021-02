An Giang: Tài xế xe ôm tổ chức đưa 5 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Sáng ngày 6.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh An Giang phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Xuân (44 tuổi, trú ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, H.An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo kết quả điều tra của công an, khoảng 23 giờ ngày 28.1, tại khu vực bến đò Cây Me thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An (H.An Phú), lực lượng Công an H.An Phú phát hiện, bắt quả tang nghi phạm Nguyễn Văn Xuân hành nghề chạy xe ôm đang tổ chức cho 5 người khách ở các tỉnh: Đồng Nai, Thái Nguyên và TP.Hải Phòng xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Nguyễn Văn Xuân khai nhận, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, có một người đàn ông tên Tuấn (không rõ địa chỉ) điện thoại cho Xuân thuê chở 5 người khách từ khu vực xã Đa Phước, H.An Phú để đưa qua Campuchia với giá 500.000 đồng/khách, Xuân đồng ý.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, Xuân nhận cuộc gọi của những người có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia hẹn địa điểm rước. Sau đó, Xuân thuê thêm 2 người chạy xe ôm rồi chở 5 khách đến khu vực bến đò Cây Me, thuộc xã Khánh An để đi xuống vỏ lãi chờ sẵn đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi chưa kịp đưa khách xuống vỏ lãi sang Campuchia thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Riêng đối tượng điều khiển vỏ lãi bị lực lượng Công an truy đuổi, đã nhảy xuống sông bơi qua bên Campuchia tẩu thoát. Hiện vụ việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia này đang tiếp tục được Công an tỉnh An Giang điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.