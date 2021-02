An Giang: Tài xế xe 'thư báo' ngủ gật tông người đi thể dục tử vong

Sáng 6.2, Công an tỉnh An Giang cho biết bước đầu điều tra cho thấy vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 91 (thuộc địa bàn TP.Long Xuyên) vào sáng 5.2 khiến người đàn ông 65 tuổi đi tập thể dục tử vong là do tài xế xe tải “thư báo” ngủ gật.

Xe "thư báo" do tài xế Huỳnh Văn Khá điều khiển tại hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 4 giờ 40 ngày 5.2, xe tải “thư báo” BS 29C - 688.15 do tài xế Huỳnh Văn Khá (24 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn, An Giang) điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 91, theo hướng từ Cần Thơ về TP.Long Xuyên. Khi đến đoạn thuộc P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, xe tải bất ngờ bị mất lái, tông vào ông N.H.T. (65 tuổi, tạm trú P.Mỹ Thanh, TP.Long Xuyên) đang đi bộ tập thể dục buổi sáng trên đường, khiến ông T. bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Tại cơ quan Công an, bước đầu tài xế Khá khai nhận trong quá trình điều khiển xe, anh ngủ gật nên gây ra tai nạn.

Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Công an TP.Long Xuyên và các ngành chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.