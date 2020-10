An Giang: Tạm giữ hình sự nghi phạm chém anh vợ và chị vợ trọng thương

Sáng ngày 1.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.An Phú (An Giang) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Lên (45 tuổi, trú ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, H.An Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích . Lên là nghi phạm dùng dao chém cả anh vợ và chị vợ bị thương.

Công an làm việc với nghi phạm Trần Văn Lên Ảnh do công an cung cấp

Theo Công an H.An Phú, kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 17 giờ ngày 27.9, Trần Văn Lên cùng anh vợ và cha vợ nhậu tại nhà người dân ở cùng xóm tại ấp Sa Tô, xã Khánh Bình. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày (27.9), Lên bỏ về nhà thì xảy ra cự cãi với vợ và con gái .

Khi thấy Lên đánh con gái, vợ Lên đến can ngăn thì bị Lên cầm dao dọa chém. Hoảng sợ, vợ Lên bỏ chạy ra ngoài kêu mọi người đến can ngăn. Lúc này, Diệp Thanh Mộng và Diệp Thị Thủy là anh vợ và chị vợ của Lên đến can ngăn.