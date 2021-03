An Giang: Tạm giữ hình sự nghi phạm đâm chết anh ruột rồi cố thủ trong nhà

Chiều 4.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (50 tuổi, xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người . Tùng đã dùng dao đâm chết anh ruột của mình chỉ vì mâu thuẫn từ trước.