An Giang: Trao quyết định cho hai phó giám đốc công an

Sáng 30.3, đại tá Đinh Văn Nơi , Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025 triển khai nhiệm vụ mới. Trong đó đã trao 2 quyết định cho 2 phó giám đốc công an tỉnh này.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang chúc mừng đại tá Lê Phú Thạnh (thứ 3 từ phải sang) và đại tá Nguyễn Nhật Trường (thứ 2, từ phải sang) Ảnh: Công an cung cấp