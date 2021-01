Án mạng ngày đầu năm tại quán bar phố tây Hàm Tiến - Mũi Né

Cho đến 3 giờ sáng nay 2.1, Cơ quan CSĐT (PC01) và Công an TP.Phan Thiết, Pháp y Bình Thuận mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng này.

Theo thông tin ban đầu từ công an, vào khoảng 23 giờ ngày 1.1.2021, Trần Thanh Tiến (SN 2001, ngụ P.Phú Thủy) cùng người thân đang ngồi chơi trong quán bar cùng 2 bạn nữ. Do có mâu thuẫn từ trước, Phạm Hoàng Quốc (SN 1997, ngụ P.Phú Hài) bước vào quán bar, hai bên lời qua tiếng lại và Quốc bất ngờ rút dao đâm anh Tiến nhiều nhát, khiến nạn nhân bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi gây án, Quốc chạy ra ngoài đường Nguyễn Đình Chiểu và được một người bạn chở rời khỏi hiện trường. Nạn nhân Tiến gục trong nhà vệ sinh và tử vong. Vụ việc được camera an ninh tại quán bar ghi lại. Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận (PC01) phối hợp Phòng Khoa học hình sự, Trung tâm Pháp y đã khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân và Phạm Hoàng Quốc có xích mích với nhau từ trước do ghen tuông. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang tạm giữ nghi can Phạm Hoàng Quốc để điều tra. Đây là vụ án mạng đầu tiên, xảy ra ngay tối ngày đầu tiên của năm 2021 ở Bình Thuận.