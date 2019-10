Án mạng ở Quảng Nam: Khởi tố bị can đâm chết người khi can ngăn đánh nhau

Sáng 8.10, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ án mạng một người bị đâm chết khi can ngăn đánh nhau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Viết Sơn (18 tuổi, ở xã Quế Phong, H.Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người