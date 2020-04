An ninh siết chặt trước giờ dỡ lệnh phong tỏa 'ổ dịch Bạch Mai'

Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, quận Đống Đa quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường.

Theo ghi nhận của phóng viên, trước giờ dỡ lệnh phong tỏa, lực lượng an ninh vẫn tăng cường siết chặt quản lý người ra vào Bệnh viện Bạch Mai với 3 chốt kiểm soát tại cổng chính (cổng số 1). Những người vào bệnh viện đều được sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt nghiêm ngặt.

Đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào bệnh viện Ảnh Trần Cường

Mọi phương tiện rời khỏi Bệnh viện Bạch Mai đều được phun khử trùng theo quy định Ảnh Trần Cường

Những tài xế cũng được mặc bảo hộ để đảm bảo an toàn Ảnh Trần Cường

3 chốt kiểm soát vẫn được duy trì trước cổng chính (cổng số 1) Bệnh viện Bạch Mai Ảnh Trần Cường

Những cán bộ y tế, bảo vệ tham gia kiểm soát trước cổng Bệnh viện Bạch Mai Ảnh Trần Cường

Bệnh viện Bạch Mai trước giờ được dỡ lệnh cách ly Ảnh Trần Cường

Một cán bộ Công an quận Đống Đa cho biết, dự kiến 0 giờ ngày 12.4, Bệnh viện Bạch Mai sẽ được dỡ phong tỏa , tuy nhiên, Công an quận Đống Đa vẫn tăng cường lực lượng phối hợp với Công an phường Phương Mai đảm bảo an ninh trước cổng và trong khuôn viên bệnh viện.