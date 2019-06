Án tù cho kẻ phi tang ma túy vào ca nước khiến thiếu úy công an tử vong

Ngày 14.6, TAND H.Long Hồ (Vĩnh Long) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Vinh Tân (28 tuổi, ngụ ấp Phước Trinh, xã Long Phước, H.Long Hồ) 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến khoảng 21 giờ ngày 13.7.2018, lực lượng Công an H.Long Hồ bắt quả tang Nguyễn Hữu Đang (21 tuổi) đang tàng trữ trái phép chất ma túy gần nhà Tân. Khi nghe công an gọi cửa, nhờ mượn chỗ làm việc thì Tân đang ở nhà với bà ngoại và em gái. Lo sợ bị phát hiện cất giấu ma túy, Tân đã xé 3 gói ma túy ra bỏ vào ca nước tại phòng khách để phi tang và vứt dụng cụ sử dụng ma túy ra ngoài cửa sổ, sau đó vào phòng đóng kín cửa.

Lúc này, bà ngoại của Tân mở cửa cho lực lượng công an vào, thì thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an H.Long Hồ, lấy ca nước có ma túy trên uống, dẫn đến tử vong. Hôm sau, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ ca nước có chứa ma túy trên. Qua giám định, số ma túy đá trong ca nước có khối lượng 10,0175 gram.