An Giang: Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm đột nhập nhà kho trộm tài sản

Ngày 3.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên ( An Giang ) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Sang (24 tuổi) và Nguyễn Thanh Việt (41 tuổi, cùng ngụ P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Nguyễn Thanh Việt tại cơ quan công an CTV

Theo điều tra ban đầu của công an, khoảng 21 giờ ngày 31.8, Sang rủ Việt đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Sang lấy xe máy chở Việt đến một nhà kho có nhiều tài sản ở khóm Tây Thạnh, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên. Tại đây, Sang đưa kìm cho Việt cắt rào lưới B40 rồi đột nhập vào trong lấy trộm 1 máy phát điện và 1 máy cắt cỏ đưa lên xe máy chở về nhà.

Chiếc máy phát điện tang vật của vụ trộm CTV

Trên đường về, phát hiện tổ công tác của Công an P.Mỹ Thới đang tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 , cả 2 liền bỏ lại xe máy và tài sản vừa trộm được bên đường, rồi bỏ chạy.

Máy cắt cỏ tang vật do Sang và Việt trộm CTV

Lực lượng công an liền truy đuổi bắt giữ Sang cùng phương tiện và tang vật, còn Việt tẩu thoát. Tuy nhiên, trước sự truy tìm ráo riết của công an, biết không thể trốn thoát, chiều 2.9 Việt đến Công an P.Mỹ Thới đầu thú.