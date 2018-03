Ao nuôi tôm nhà phó trưởng ban tuyên giáo huyện bị đổ thuốc độc

Tối 27.3, ông Giang Thanh Sang, Trưởng công an xã Lịch Hội Thượng (H.Trần Đề, Sóc Trăng), cho biết công an địa phương đang làm rõ vụ đổ thuốc độc làm gần 1 triệu con tôm thẻ của gia đình ông Nguyễn Văn On, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Đề bị chết.