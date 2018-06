Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, gây mưa lớn ở Nam bộ, Tây Nguyên

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, lúc 1 giờ sáng nay 3.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ vĩ bắc và 112,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía nam. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6 - 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1 giờ ngày 4.6, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía tây nam, cách bờ biển Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 -75 km/giờ, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực giữa Biển Đông có mưa giông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển từ ngoài khơi Trung bộ, Nam bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông kèm lốc xoáy , gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 6 trở lên từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 113,0 độ kinh đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 - 13 độ vĩ bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên mưa diện rộng đã xảy ra ở các tỉnh ven biển nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. Theo thống kê, lượng mưa từ ngày hôm qua đến 1 giờ sáng nay phổ biến trong khoảng 10 - 30 mm, có nơi mưa to như Mộc Hóa (Long An) có mưa 53 mm, Vĩnh Long có mưa 97 mm, Châu Đốc (An Giang) có 43 mm, Ba Tri (Bến Tre) có mưa 52 mm.

Cũng trong chiều qua 2.6, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu ạn đã gửi công điện đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau yêu cầu các địa phương rà soát, thông báo thông tin diễn biến thời tiết trên biển cho các phương tiện. Đặc biệt, cơ quan chức năng yêu cầu các tỉnh khẩn trương hướng dẫn, kêu gọi tàu, thuyền tránh xa vùng nguy hiểm.