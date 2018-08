Áp thấp sau bão gây mưa lớn, nhiều nơi bị cô lập

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số 4 gây ảnh hưởng trực tiếp không lớn nhưng hoàn lưu đã gây ra mưa to đến rất to tại các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ, phổ biến từ 80 - 200 mm. Đặc biệt, tại tỉnh Sơn La 283 mm, Hòa Bình 275 mm, Thanh Hóa 174 mm, Nghệ An 250 mm.

Mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại ở các địa phương. Tại Sơn La, đến chiều 17.8 có 2 người chết, 1 nạn nhân khác bị lũ cuốn mất tích hiện chưa tìm thấy thi thể. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất, ách tắc nhiều tuyến đường giao thông liên tỉnh tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Thuận Châu và khiến hàng chục héc ta lúa, hoa màu úng ngập.

Ảnh: H.Thượng Lực lượng biên phòng hỗ trợ đưa người dân H.Kỳ Sơn đến nơi an toàn

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND H.Mường Lát (Thanh Hóa), cho biết sạt lở đất đá do mưa bão gây ra đang khiến huyện vùng cao biên giới này bị cô lập với miền xuôi. Hiện tuyến QL15C bị tê liệt hoàn toàn, nhanh nhất đến ngày 19.8 mới có thể thông xe. Đến chiều 17.8, theo thống kê của UBND H.Mường Lát, riêng tuyến QL15C có tới 36 điểm sạt lở, tập trung ở các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi và TT.Mường Lát. Các điểm sạt lở đất đá, bùn tràn ra khắp lòng đường, rộng hàng trăm mét, khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại.

Ảnh: H.Thượng Nhà dân ở xã Mỹ Lý, H.Kỳ Sơn, Nghệ An ngập sâu trong nước

Tại Nghệ An, nhiều nhà dân ở các huyện miền núi bị ngập, nhiều quốc lộ bị tắc nghẽn do ngập nước và sạt lở đất. Nhà máy thủy điện Nậm Mô phải xả lũ và mưa lớn khiến nước trên sông Nậm Nơn (H.Kỳ Sơn) dâng cao. Ở xã Mỹ Lý (H.Kỳ Sơn) có 3 bản bị cô lập, 19 nhà dân bị ngập sâu; 3 nhà dân ở xã Keng Đu (H.Kỳ Sơn) phải di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm, đường vào xã Tà Cạ (H.Kỳ Sơn) bị ngập sâu. Có 3 người ở các xã Tây Sơn, Chiêu Lưu (H.Kỳ Sơn) chết và mất tích do sạt lở đất vùi lấp và nước cuốn trôi. Cơ quan chức năng H.Kỳ Sơn cũng phát hiện 2 thi thể trôi trên sông suối nhưng chưa xác định được danh tính.

Ảnh: T.Lộc QL7 qua đoạn xã Tam Quang, H.Tương Dương, Nghệ An bị ngập khiến giao thông bị chia cắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 18.8, các tỉnh khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong đó, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình tiếp tục có mưa rất to. Trong đêm 18.8, mưa lớn còn tập trung tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Từ ngày 19.8 trở đi, mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ sẽ giảm dần.