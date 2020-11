ASEAN định vị mình trong thế giới hậu Covid-19

Tuy vậy, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, con đường trước mắt còn không ít trở ngại. Người dân ASEAN đang trông đợi ở lãnh đạo các quốc gia kiểm soát tốt các làn sóng lây nhiễm mới, vực dậy nền kinh tế, hỗ trợ ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội. Không chỉ vậy, định vị chỗ đứng phù hợp cho ASEAN trong thế giới thời kỳ hậu Covid-19 là một vấn đề lớn. “Mong muốn và ý chí mạnh mẽ giữ gìn một khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế, đã và cần tiếp tục trở thành giá trị cốt lõi của Đông Nam Á và Cộng đồng ASEAN . Trong bối cảnh mới, các nước ASEAN cần thể hiện bản lĩnh, tích cực phối hợp để hiện thực hóa những sáng kiến và kế hoạch phục hồi, với những phương thức hoạt động và hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

ASEAN là một điển hình nổi bật về chủ nghĩa đa phương và là một hình mẫu về hợp tác khu vực trên thế giới. LHQ cũng rất hoan nghênh Việt Nam với tư cách là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an đã nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa đa phương trong khuôn khổ LHQ khi thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề và thách thức phức tạp.

Trao đổi về tình hình Biển Đông , điểm nóng hàng đầu về an ninh trên thế giới, các lãnh đạo nhận định, ASEAN cần tiếp tục các nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi cho các nỗ lực đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin, trong đó đảm bảo đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại quan điểm của Việt Nam, phù hợp với nhận thức chung của ASEAN về nỗ lực, quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh mọi quốc gia cần thượng tôn pháp luật, coi UNCLOS 1982 là khuôn khổ cho mọi hoạt động trên biển, tự do hàng hải, hàng không, đẩy mạnh xây dựng lòng tin, kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, không quân sự hóa, giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế.