Bà Phan Thị Mỹ Thanh đã có cuộc trao đổi với báo chí bên lề hành lang Quốc hội sáng nay 24.10 liên quan đến những kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Theo bà Thanh, lý do khiếu nại kết luận do “quyền lợi và trách nhiệm của người cán bộ, khi mà mình thấy có những cái cần làm rõ hơn, thì mình khiếu nại thôi. Đó là công việc của tổ chức, giờ tổ chức đang làm theo quy trình khiếu nại”.

Trả lời câu hỏi liệu có phải do bà chưa phục kết luận của Uỷ ban đưa ra với chính bản thân mình, bà Thanh cho biết: “Không phải là như vậy. Mà cái quan trọng là tôi muốn cho rõ thêm về vấn đề dư luận xã hội cũng có thể hiểu sâu được thêm. Là người của tổ chức thì mọi việc đều do tổ chức quyết định hết. Như về công việc, mọi cái đều do tổ chức quyết định”.

Trước việc cử tri nhiều địa phương và Đồng Nai thẳng thắn đề nghị bãi miễn tư các Đại biểu Quốc hội của mình, bà Thanh giải thích: đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về tình hình tiếp xúc cử tri. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cũng đã tiếp xúc ở 11 huyện thị, trong đó có 4 ý kiến cử tri phát biểu.

“Ý kiến của cử tri cũng là thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong công việc chung. Cá nhân tôi lúc nào cũng tiếp thu, cầu thị của người dân để bản thân mình sẽ có tiến bộ, bởi mình là người của tổ chức”, bà Thanh cho biết.

Đang xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay ông có nghe ý kiến của cử tri Đồng Nai, TP.HCM về tư cách đại biểu của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Phó bí thư Đồng Nai cũng cho biết, bà khiếu nại yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm rõ thêm nội dung kết luận về bà. "Công việc của tôi là công tác dân vận, liên hệ với nhiều tổ chức đoàn thể xã hội rồi đi tiếp xúc cử tri. Quan trọng là tôi đặt cái chung lên trên hết để làm, toàn tâm toàn ý phục vụ cho công việc chung. Nhưng với sai sót đã đuợc Uỷ ban chỉ ra thì có đặt cái chung lên trên không? Dĩ nhiên trong công việc ai cũng vậy, đã làm thì sai, đã sai thì thẳng thắn nhận sai để sửa, đó là sự cầu thị của mình. Trong quá trình làm tôi không bao giờ sợ sai, nếu sợ thì làm sao dám mạnh dạn thực hiện công việc", bà Thanh nói.

Về câu hỏi có xin lỗi cử tri không, bà Thanh cho biết: “Khó trả lời, thực ra cái sai này chủ yếu là về công việc hành chính, xử lý hành chính thôi”.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cảnh cáo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, trong thời gian giữ các cương vị Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Thành viên là vi phạm luật Phòng chống tham nhũng. Bà Thanh đã có các vi phạm, khuyết điểm như: ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm luật Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm; ký các văn bản của UBND tỉnh không thuộc lĩnh vực bà phụ trách để cấp phép và gia hạn cho Công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của UBND tỉnh. Ngoài ra, bà Thanh còn kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không đúng quy định của Đảng và Nhà nước là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm nêu trên của bà Phan Thị Mỹ Thanh là nghiêm trọng nên quyết định kỷ luật cảnh cáo.



Mai Hà