Bắc bộ, bắc Trung bộ mưa to

Các tỉnh khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 6.6 đến ngày 8.6 sẽ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Mưa ngập tại TP.HCM