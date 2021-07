Bắc bộ ngày mai nắng nóng đỉnh điểm, nhiều nơi trên 39 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ nắng nóng lúc 13 giờ hôm nay, 3.7, ở các tỉnh Bắc bộ phổ biến trong khoảng 36 - 38 độ C, một số nơi trên 38 độ C.

Tại các tỉnh Trung bộ ghi nhận có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất đo được tại Trà My (Quảng Nam) là 39,3 độ C. Các tỉnh, thành: Hà Tĩnh, Đà Nẵng , Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế có nắng nóng, nhiều nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, ngày mai, 4.7, ở phía nam Sơn La, Hòa Bình, phía đông Bắc bộ và khu vực Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ nắng nóng cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo từ ngày 5.7, nắng nóng ở Bắc bộ dịu dần. Tại các tỉnh Trung bộ, từ ngày 6.7, nắng nóng gay gắt cũng có xu hướng giảm dần. Nắng nóng ở các tỉnh Trung bộ khiến nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có khả năng hình thành qua khu vực Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m thiết lập trên khu vực Bắc bộ, dự báo từ đêm 4.7 đến 7.7, Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.