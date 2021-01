Bắc bộ rét tê tái, Cao Bằng có nơi 1,3 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ đo lúc 6 giờ sáng nay, 2.1, tại các trạm khí tượng ở Bắc bộ và bắc Trung bộ tiếp tục ghi nhận ở mức thấp. Thời tiết rét đậm , rét hại vẫn bao trùm diện rộng từ vùng núi phía Bắc đến bắc Trung bộ.

Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất sáng nay đo được tại Trùng Khánh (Cao Bằng) là 1,3 độ C; TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) là 1,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) là 2,5 độ C. Tại tỉnh Sơn La, nhiệt độ ở Mộc Châu là 3,4 độ C; TP.Sơn La là 5,4 độ C.

Nhiệt độ tại Hà Nội đo tại trạm Hà Đông sáng nay cũng giảm thấp hơn so với ngày hôm qua, 1.1, chỉ còn 8.5 độ C.

Cũng theo ghi nhận ở bắc Trung bộ, trong ngày hôm qua, 1.1, nhiệt độ dao động từ 10 - 13 độ C thì sáng nay nhiệt độ đã giảm sâu hơn, cụ thể là ở TP.Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) 9,9 độ C; tại TP.Vinh (Nghệ An) 9,8 độ C; tại TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) 11 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ đang suy yếu chậm. Thời tiết rét đậm, rét hại ở ngưỡng nhiệt độ thấp nhất trong ngày xuất hiện trong đêm và sáng sớm. Trong đó, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiều khả năng sẽ có băng giá , sương muối.

Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16 - 19 độ C.

Các tỉnh trung Trung bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14 - 17 độ C; các tỉnh phía bắc của nam Trung bộ, Tây nguyên trời lạnh. Khu vực Nam bộ trời lạnh vào sáng sớm và đêm.