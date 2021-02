Bắc Giang: Nguyên chủ tịch xã lừa đảo bị bắt tạm giam chiều 27 tết

Tối 9.2, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Hồng Quang (66 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Xương Lâm, H.Lạng Giang, Bắc Giang) để làm rõ tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Bị can Quang bị bắt vào 14 giờ 30 chiều 27 tết Âm Lịch (8.2), đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang cũng tiến hành khám xét nơi ở của bị can này.