Bạc Liêu: Khởi tố, bắt giam bị can 75 tuổi 'chém người tình 41 tuổi trọng thương'

Liên quan đến vụ " cụ ông 75 tuổi ghen tuông chém người tình " xảy ra tại Bạc Liêu, Chiều 29.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can , bắt tạm giam Trần Đình Thanh (75 tuổi, ở P.7, TP.Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ông Trần Đình Thanh có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với bà T.T.K (41 tuổi, ở ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu). Gần đây, ông Thanh phát hiện bà K. quen người đàn ông khác nên thường xuyên ghen tuông , cự cãi lớn tiếng với bà K.

Khoảng 5 giờ ngày 14.6, trong lúc bà K. đang ngủ, ông Thanh dùng dao chém dã man nhiều nhát vào vùng mặt, đầu khiến bà K.

Nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà bà K., ông Nguyễn Út Nhỏ và con trai ông Nhỏ là anh Nguyễn Thành Long (ở gần nhà nạn nhân) đã đến can ngăn kịp thời, sau đó đưa bà K. vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc cho công an địa phương. Ông Thanh sau khi được can ngăn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bà K. may mắn được cha con ông Nhỏ phát hiện sớm, căn ngăn và đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Hiện nạn nhân được người nhà chuyển lên một bệnh viện tại TP.HCM để tiếp tục cứu chữa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt được ông Thanh khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở P.1, TP.Bạc Liêu.

Liên quan đến vụ án này, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu vừa quyết định tặng giấy khen đột xuất cho ông Nguyễn Út Nhỏ (47 tuổi) và người con ruột là anh Nguyễn Thành Long (24 tuổi, cùng ở ngụ ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.