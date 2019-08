Bạc Liêu: Phát hiện một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Khoảng 7 giờ ngày 5.8, một thanh niên cùng xóm sang nhà của chị Lê Thị Hồng Riêng (30 tuổi, ở ấp Bào Sen, xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) chơi thì tá hỏa phát hiện chị Riêng chết trong tư thế treo cổ ở trong nhà tắm nên trình báo cho công an.

Vụ việc gây xôn xao dư luận ở vùng quê, có nhiều người hiếu kỳ kéo đến theo dõi.

Vụ việc gây xôn xao dư luận ở xã Châu Thới Ảnh: Trần Thanh Phong

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 4.8, nhiều hàng xóm nghe thấy vợ chồng chị Riêng xảy ra cự cãi lớn tiếng với nhau. Sau đó, chồng của chị Riêng là anh Huỳnh Chí Cường bỏ đi khỏi nhà, sáng hôm sau thì xảy ra chuyện đau lòng.

Được biết, vợ chồng chị Riêng làm chủ lò bánh mì sản xuất tại nhà, cuộc sống khá giả. Hai người có một con trai chung chuẩn bị vào học lớp 2. Lúc xảy ra vụ việc, con trai của vợ chồng chị Riêng được gửi bên nhà ông bà, chỉ có chị Riêng ở nhà một mình.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình nạn nhân nhiều lần liên lạc qua điện thoại cho anh Cường nhưng thuê bao không liên lạc được.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu kết hợp với Công an H.Vĩnh Lợi đến khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ để điều tra, làm rõ. Nguyện vọng của người nhà chị Riêng là không mổ tử thi nên công an bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.