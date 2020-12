Bạc Liêu: Tìm thấy xe máy mất trộm sau 2 giờ nhờ điện thoại có định vị

Ngày 28.12, theo người nhà Trần Mỹ T. (ở ấp Thạnh An, xã Long Điền, H.Đông Hải, Bạc Liêu), khoảng 14 giờ 30 ngày 27.12, kẻ lạ mặt đã phá cửa, đột nhập nhà chị T. lấy trộm xe máy BS 94B1 - 366.96 và một chiếc điện thoại di động. Nghi phạm nhanh chóng tẩu thoát khi bị phát hiện.

4 người nhà chị T. dùng xe máy, ô tô truy đuổi. Do điện thoại bị mất trộm có cài định vị nên gia đình chị T. xác định được hướng tấu thoát của nghi can trộm và điện thoại báo tin nhờ công an hỗ trợ truy bắt.