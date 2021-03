Bạc Liêu: Triệt phá băng cướp giật trên tuyến Quốc lộ 1, tạm giữ 7 nghi phạm

Ngày 7.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu), cho biết lực lượng công an vừa triệt phá băng nhóm gây ra 25 vụ cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 1, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 nghi phạm có liên quan, gồm: Danh Thanh Nhân, Danh Trọng Nghĩa, Danh Hoàng Đệ, Lâm Văn Hoàng, Nguyễn Trọng Phúc (cùng ở H.Hòa Bình); Phan Dương Anh và Trịnh Khánh Đăng (cùng ở H.Vĩnh Lợi).

Công an xác định băng nhóm do Danh Thanh Nhân cầm đầu, đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản táo tợn giữa ban ngày, dọc theo tuyến Quốc lộ 1, đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Nghi phạm Danh Trọng Nghĩa bị công an tạm giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình, trong thời gian từ tháng 12.2020 – 1.2021, trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa bàn H.Hòa Bình, người dân liên tục trình báo xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường. Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng xe máy phân khối lớn theo dõi người đi đường, khi đến đoạn đường vắng, chúng ra tay cướp giật túi xách rồi tháo chạy.

Những vụ cướp giật đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân, đặc biệt làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Từ nguồn tin của các nạn nhân, trinh sát Công an H.Hòa Bình vào cuộc điều tra, làm rõ. Chỉ trong một thời gian ngắn, băng nhóm này bị triệt phá, các nghi phạm bị bắt giữ.

Nghi phạm Danh Hoàng Đệ bị công an tạm giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đại úy Đoàn Văn Đúng, điều tra viên Công an H.Hòa Bình, Bạc Liêu cho biết, quá trình khai thác, mở rộng điều tra, các nghi phạm khai nhận đã thực hiện trót lọt 25 vụ cướp giật túi xách người đi đường, đa số nạn nhân đều là phụ nữ. Vụ cướp có giá trị tài sản nhiều nhất là 115 triệu đồng. Ngoài ra băng nhóm còn gây ra 3 vụ ngã xe đối với các nạn nhân.

Tuy nhiên, đó chỉ là những vụ mà nạn nhân đến trình báo công an, còn nhiều vụ khác do nạn nhân giật lại được tài sản hoặc chưa kịp trình báo công an hoặc do tài sản thiệt hại có giá trị thấp nên nạn nhân không trình báo. Do đó công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ làm rõ về băng cướp giật nói trên.

Nghi phạm Lâm Văn Hoàng bị công an tạm giữ ẢNH: CÔNG AN CŨNG CẤP