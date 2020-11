Bắc Ninh chỉ đạo khẩn cấp trợ giúp 2 nhân viên nghi bị bà chủ bạo hành

Sau khi báo chí phản ánh việc 2 nam nhân viên bị nữ chủ quán bánh xèo bạo hành , tra tấn, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan liên ngành vào cuộc làm rõ, đồng thời yêu cầu trợ giúp 2 nạn nhân.

Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an H.Yên Phong chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Lao động - Thường binh - Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với UBND H.Yên Phong và các cơ quan liên quan hỗ trợ, can thiệp trợ giúp kịp thời cho 2 nhân viên nêu trên; đồng thời, rà soát tất cả các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh về tình hình sử dụng lao động chưa đến tuổi lao động.

Theo yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trên nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25.11.

Bên trong quán bánh xèo Miền Trung Ảnh Nam Cường

Theo phản ánh trên báo chí, ngày 22.11, hai nam nhân viên Trương Quang D. (15 tuổi) và Võ Văn Đ. (21 tuổi), cùng quê tại Quảng Ngãi, bị chủ cửa hàng bánh xèo Miền Trung là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, quê xã Nghĩa Mỹ, H.Tu Nghĩa, Quảng Ngãi; thường trú và mở quán tại xã Yên Trung, H.Yên Phong, Bắc Ninh) bạo hành, tra tấn trong thời gian dài.

Cụ thể, 2 nhân viên này thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn thức ăn thừa của khách và bị chủ bạo hành trong thời gian dài, dẫn đến nhiều vết thương trên lưng, răng bị gãy mẻ, có vết chém trên tay và nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Bé Trương Quang D. đang được chăm sóc tại bệnh viện Ảnh Nam Cường

Tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an H.Yên Phong đã mời vợ chồng bà Tuyết cùng 2 nhân viên lên trụ sở làm việc.

Nhận thấy 2 nhân viên có dấu hiệu bị hành hạ, tra tấn trong thời gian dài với nhiều vết thương cũ, mới trên cơ thể, Công an H.Yên Phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Tuyết để làm rõ hành vi hành hạ người khác; đồng thời, đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện thăm khám, theo dõi sức khỏe

Theo Công an H.Yên Phong, bước đầu bà Tuyết khai một trong những lý do bạo hành các nạn nhân kể trên do hai người ăn vụng đồ ăn và lấy trộm tiền.