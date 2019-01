Bác sĩ… đổ máu bởi nạn ‘côn đồ bệnh viện’, vì đâu nên nỗi?

Ngày 26.1, lần đầu tiên Bộ Y tế phê duyệt Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế.

Theo đề án, nạn “côn đồ bệnh viện” gây ra nhiều bức xúc và cả bất an đối với y - bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động Bộ Công an và các bộ ngành, địa phương vào cuộc giải quyết, Bộ Y tế lần đầu tiên Bộ Y tế đánh giá có đến 7 nguyên nhân dẫn đến tình trạng bác sĩ… đổ máu bởi nạn ‘côn đồ bệnh viện.

Thứ nhất, mặc dù trong Hiến pháp đã quy định cần phải bảo vệ nhân viên y tế về tính mạng, tài sản; luật Khám bệnh chữa bệnh có quy định về bảo vệ danh dự, tính mạng, tài sản của nhân viên y tế, nghiêm cấm vi phạm danh dự, tính mạng, tài sản của người hành nghề…, cùng nhiều văn bản quy định khác, song pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh.

ẢNH: T.N Hai nhóm côn đồ xông vào phòng cấp cứu Bệnh viện H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chém nhau gây náo loạn

Đặc biệt, chưa có quy định cụ thể các chế tài mà lực lượng bảo vệ được áp dụng, giải quyết các xung đột xảy ra và mức độ xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật của đương sự chưa đủ sức răn đe.

Thứ 2, bệnh viện là môi trường nhạy cảm, có tác động lớn đến dư luận xã hội. Sự manh động, xuống cấp trong đạo đức xã hội của một số nhóm đối tượng đã dẫn tới những hành vi tiêu cực xảy ra tại các cơ sở y tế, gây tổn hại không chỉ cho cán bộ nhân viên y tế mà còn gây mất trật tự, an ninh, an toàn cho người bệnh, mất an toàn cho chính cơ sở y tế. Một số đối tượng cũng lợi dụng các tình huống sự cố y khoa không mong muốn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi phạm tội.

Thứ 3, công tác chăm sóc, khám chữa bệnh có tính rủi ro cao. Các sự cố y khoa “luôn thường trực” có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống, trên mọi thiết bị, trong mọi quy trình, ở mỗi cá nhân, mỗi cơ sở khám chữa bệnh, xảy ra ngoài sự mong muốn, ngoài khả năng đề phòng, ngăn chặn của người thầy thuốc.

Thứ 4, hiện nay, nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, trong khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng được so với yêu cầu của xã hội dẫn đến một số trường hợp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân bức xúc và xảy ra xung đột không đáng có đối với nhân viên y tế và cơ sở y tế. Cấu trúc hạ tầng an ninh bệnh viện chưa bảo đảm để bảo vệ an ninh, an toàn cho cơ sở y tế và cho người thầy thuốc khi cấp cứu, khám chữa bệnh.

ẢNH: T.N Người nhà bệnh nhân tấn công y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai, TP.Hà Nội

Thứ 5, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và lãnh đạo bệnh viện trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn bệnh viện, phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật có nơi còn chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều bệnh viện chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã để thực hiện tốt các phương án phòng chống tội phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cơ sở y tế.

Thứ 6, nhân viên bảo vệ tại nhiều bệnh viện không chuyên nghiệp, không đủ năng lực để khống chế đối tượng gây mất an ninh trật tự, thậm chí có trường hợp tại bệnh viện bảo vệ bỏ chạy khi đối tượng tấn công thầy thuốc.

Công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ y tế và nhân viên bảo vệ về các tình huống dễ dẫn tới xung đột còn chưa được thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế công tác phòng chống tội phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

ẢNH: T.N Bộ Y tế cho rằng làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật tại cơ sở y tế sẽ góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Cuối cùng là vẫn còn tình trạng một số ít nhân viên y tế có lúc, nơi ứng xử chưa đúng mực, hoặc chưa được trang bị một cách đầy đủ các kiến thức về ứng xử, gây hiểu nhầm hoặc gây bức xúc cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Theo Bộ Y tế, trước tình hình trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo ngành y tế, ngành công an và các địa phương đã xác định công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật tại cơ sở y tế là một trong những nội dung hết sức quan trọng.

Bộ Y tế cho rằng làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật tại cơ sở y tế sẽ góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.