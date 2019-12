Bàn giao sĩ quan nghi đánh chết vợ cho cơ quan điều tra của quân đội

Chiều 12.12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến cái chết bất thường của chị Hồ Thị Mỹ L. (30 tuổi, ở khóm 5, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), đơn vị đã bàn giao nghi phạm Hồ Văn Chương (40 tuổi, ở khóm 5, là sĩ quan quân đội cũng là chồng chị L.) và hồ sơ ban đầu cho Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4 (quân khu 4) tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Cơ quan chức năng có mặt tại nhà chị L. để điều tra nguyên nhân Ảnh: X.N.A

Theo Công an Quảng Trị, Hồ Văn Chương là quân nhân, nên khi liên quan đến vụ việc, hệ thống quân đội tiếp nhận để điều tra, xử lý. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố nguyên nhân khiến chị L. tử vong.

Cũng theo Công an Quảng Trị, theo lời khai của nghi phạm Chương tại cơ quan điều tra, thì trước khi chị L. tử vong đã bị Chương trói tay, dùng ống nước đánh nhiều lần vào người.

Xin chính sách hỗ trợ cho 3 con của nạn nhân

Thượng tá Phạm Anh Vũ, Trưởng ban Chỉ huy quân sự H.Hướng Hóa (nơi ông Hồ Văn Chương công tác) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 3 triệu đồng tiền phúng viếng; đồng thời, kêu gọi anh em trong đơn vị quyên góp hỗ trợ thêm khoảng 4,5 triệu đồng.

Thượng tá Vũ cũng cho hay, Ban Chỉ huy quân sự H.Hướng Hóa cũng đã báo cáo sự việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị để xin chính sách hỗ trợ về lâu dài cho 3 đứa trẻ là con của nạn nhân L.

Được biết, nạn nhân L. có 3 đứa con, hiện ở với ông bà nội, trong đó đứa lớn nhất chỉ mới học tiểu học.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào rạng sáng ngày 11.12, chị L. được người nhà đưa vào Trung tâm y tế H.Hướng Hóa cấp cứu nhưng các cán bộ y tế đã phát hiện chị L. tử vong trước đó.

Công an H.Hướng Hóa đã kiểm tra, phát hiện trên người nạn nhân L. có rất nhiều vết thương, nghi bị hành hung trước khi tử vong.

Cơ quan giám định pháp y của Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt để khám nghiệm tử thi. Một tổ công tác gồm Công an tỉnh Quảng Trị, Công an H.Hướng Hóa có mặt tại nhà riêng của nạn nhân L. để khám nghiệm hiện trường.

Công an H.Hướng Hóa cũng đã đưa sĩ quan quân đội Hồ Văn Chương tới trụ sở Công an H.Hướng Hóa để cung cấp các thông tin vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết bất thường của chị L.