Bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho gia đình mai táng

Chiều 10.1, cơ quan chức năng tiến hành bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho gia đình. Việc bàn giao thi thể ông Kình diễn ra tại UBND xã Đồng Tâm. Con gái ông Kình, bà Lê Thị Nhung, là người đại diện gia đình đứng ra thực hiện các thủ tục liên quan.

Trước đó, rạng sáng 9.1, trong lúc cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, đã xảy ra vụ chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng làm 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết và 1 đối tượng bị thương. Người chết được xác định là ông Lê Đình Kình.

Thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết, ông Kình và một số đối tượng đã có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng dẫn đến hậu quả nêu trên.

Được biết, ông Lê Đình Kình có nhiều năm là lãnh đạo xã Đồng Tâm với vai trò Trưởng công an, Chủ tịch UBND và Bí thư Đảng ủy xã. Sau khi nghỉ hưu, ông Kình được biết đến là người có ảnh hưởng ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm.

Trong vụ tranh chấp khiếu nại về đất đai tại xã Đồng Tâm liên quan đến sân bay Miếu Môn diễn ra trong nhiều năm, ông Kình có vai trò người đứng đầu “Tổ đồng thuận” ký các đơn thư khiếu kiện đến UBND TP.Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và nhiều cơ quan chức năng khác, cho rằng diện tích đất ở Đồng Tâm có nguồn gốc đất nông nghiệp, không phải là đất quốc phòng và có sự chênh lệch về đo đạc...

Từ năm 2017, sau khi Thanh tra TP.Hà Nội công bố kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn, ông Kình không đồng ý với kết luận thanh tra mà vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu kiện nhiều nơi. Thanh tra Chính phủ trong quá trình kiểm tra lại kết quả thanh tra của TP.Hà Nội cho rằng các khiếu kiện của công dân Lê Đình Kình là không có căn cứ, không có cơ sở pháp lý. Ông Kình không nằm trong số 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng tại xã Đồng Tâm nên không có quyền khiếu nại kết luận thanh tra, vì không phải đối tượng cuộc thanh tra.

Đáng chú ý, hồi cuối tháng 8.2019, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, ông Lê Đình Kình đã “huy động tiền của một số người ở xã để đi khiếu kiện đất đai”.

Trong ngày 10.1, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, cơ quan chức năng đã thả 8 người có liên quan đến vụ việc xảy ra ngày 9.1, trong số này có 4 người là người thân của ông Kình, gồm vợ, con dâu và cháu dâu. Đáng chú ý, trên mạng xã hội đưa nhiều thông tin về cháu bé 3 tháng tuổi, gọi ông Kình bằng cụ, đã thiệt mạng vào rạng sáng 9.1. Tuy nhiên, theo xác minh của Thanh Niên, thông tin này là không chính xác, cháu bé và mẹ đã trở về nhà vào tối 9.1.

Lực lượng chức năng lập các chốt gác tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm Ảnh: V.H

Mặt khác, trên mạng xã hội cũng đưa nhiều thông tin cho rằng số người chết và bị thương trong vụ việc xảy ra ngày 9.1 nhiều hơn con số công bố, bao gồm cả công an và người dân. Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên vào chiều 10.1, những người có trách nhiệm tại Bộ Công an khẳng định các thông tin này không chính xác. Ngoài 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh mà Bộ Công an đã thông tin đến báo chí , cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thi công tường rào sân bay Miếu Môn đều an toàn.

Liên quan đến việc vì sao chưa công bố thông tin 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, những người có trách nhiệm tại Bộ Công an cho biết đang làm các thủ tục cần thiết và công bố trong vài ngày tới.

Khởi tố vụ án với 3 tội danh

Theo ghi nhận của Thanh Niên tại xã Đồng Tâm, từ chiều 10.1, các ngả đường vào xã vẫn bị nhiều lực lượng chức năng phong tỏa nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, sinh hoạt của người dân đã ổn định trở lại sau hơn 1 ngày bị gián đoạn. Người dân đã có thể đi chợ mua sắm, học sinh cấp 3 đã đi học bình thường. Đối với học sinh cấp 1, cấp 2 sẽ trở lại trường từ thứ hai tuần tới.

Nguyễn Văn Tuyển (một trong những đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ) và hung khí, lựu đạn bị thu giữ Ảnh: Cắt từ clip VTV

Trao đổi với báo chí ngày 10.1, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết liên quan vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, trên mạng xã hội và một số đài báo nước ngoài xuất hiện thông tin xuyên tạc, kích động làm nóng tình hình, gây hoang mang dư luận, thậm chí lợi dụng vụ việc để kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Bộ Công an khuyến cáo người dân không tin, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, nhất là trên các trang mạng xã hội. Mọi thông tin có liên quan Bộ Công an sẽ kịp thời thông báo để nhân dân cả nước biết, đồng hành với lực lượng công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống an toàn, lành mạnh, hạnh phúc của nhân dân”, ông Xô nói.