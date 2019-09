Bàng hoàng vì con trai tử vong bất ngờ ngay trước ngày cưới

Chiều 17.9, Công an H.Đức Hòa ( Long An ) cho biết vừa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi anh Nguyễn Thanh Duy (23 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa) được phát hiện tử vong dưới kênh đầy nước chưa rõ nguyên nhân.