Báo chí góp phần nâng cao vị thế Việt Nam

Giảm 71 cơ quan báo chí

Thực hiện quy hoạch báo chí, trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019. Tính đến thời điểm này, cả nước còn 779 cơ quan báo chí, trong đó có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình, 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Ngoài ra, cả nước có hơn 41.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí, với trên 21.000 người được cấp thẻ nhà báo (tăng 725 so với năm 2019). Theo thống kê chưa đầy đủ, nhiều cơ quan báo chí cho biết do gặp nhiều khó khăn, doanh thu đã giảm 70% so với năm 2019...