Bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, thượng tôn pháp luật ở Biển Đông

Sáng 9.9, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 41 , phiên họp của Ủy ban Chính trị với chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN” đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là năm 2020, với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, AIPA và ASEAN đang thể hiện sự hợp tác chặt chẽ thúc đẩy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng trong Cộng đồng ASEAN

Bên cạnh đó, các nghị viện thành viên AIPA đã cùng Quốc hội Việt Nam thảo luận, trao đổi về nhiều nội dung liên quan đến chủ đề ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN, nhất là vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống; về việc tăng cường tuân thủ những nguyên tắc, luật lệ quốc tế cơ bản, các cam kết trong việc bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, thế giới.

Tại phiên họp, đại biểu đã nghe các báo cáo của hội nghị Nhóm tư vấn AIPA (AIPA Caucus) lần thứ 9, 10, 11 và báo cáo về Cuộc gặp lãnh đạo ASEAN-AIPA lần thứ 30, 34, 36 trong 3 năm qua. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận về chủ đề ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN.

Phiên họp diễn ra dưới sự điều hành của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn Ảnh Gia Hân

Kết luận phiên họp, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao , Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhấn mạnh các nghị viện thành viên AIPA thống nhất sẽ cùng nỗ lực để thúc đẩy ngoại giao nghị viện và thúc đẩy hợp tác, phối hợp giữa các quốc gia; giữa cơ quan lập pháp và hành pháp trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và trật tự cấu trúc khu vực bảo đảm minh bạch dựa trên luật lệ lấy ASEAN làm trung tâm.

Đối với vấn đề Biển Đông, các nghị viện thành viên đồng tình với việc tiếp tục bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, nhấn mạnh cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đẩy mạnh hợp tác xây dựng lòng tin, sử dụng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ DOC và hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

Đại diện các nghị viện cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, tăng cường năng lực của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, đồng thuận với việc tăng cường các nỗ lực để thực hiện ngoại giao nghị viện, trong đó có việc trao đổi về những cách làm hiệu quả của các tổ chức trong khu vực và quốc tế, góp phần ổn định hòa bình và thịnh vượng chung.

Báo cáo kết quả phiên họp của Ủy ban Chính trị sẽ được trình tại phiên toàn thể thứ hai của AIPA vào sáng mai, 10.9.