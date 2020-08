Bão Hagupit di chuyển gây mưa lớn ở Bắc bộ

Chiều nay, 4.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm mai, 5.8, và ngày 6.8, thời tiết các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa lớn diện rộng. Nguyên nhân của đợt mưa này là cơn bão Hagupit ở Trung Quốc di chuyển lên phía bắc tạo điều kiện cho khối không khí ẩm từ phía đông đi vào và đẩy các đám mây lớn về phía Việt Nam.

Dự báo mưa lớn sẽ xảy ra ở các tỉnh Bắc bộ bắt đầu từ đêm mai, 5.8, và sáng 6.8. Vùng mưa sẽ bắt đầu từ các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, sau đó tiếp tục mở rộng sang các tỉnh Hà Giang , Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.