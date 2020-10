Bão Molave gây gió giật cấp 14, hướng về Quảng Nam - Phú Yên

Do ảnh hưởng của bão số 8 , ở Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm.