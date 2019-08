Bão số 3 giật cấp 10 - 11, dự báo trưa mai đổ bộ Hải Phòng, Quảng Ninh

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết so với ngày hôm qua, sáng nay, cơn bão số 3 đã di chuyển chậm lại, tốc độ chỉ còn 5 - 10 km/giờ so với ngày hôm qua là 10 - 15 km/giờ.

Hiện tại, đĩa mây của bão đã hoàn chỉnh và đây là cơn bão có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, gây gió mạnh ở khắp đồng bằng Bắc bộ trong những ngày tới.

Cũng theo ông Khiêm, dự báo của Đài khí tượng Hoa Kỳ, bão số 3 sẽ đi vào bán đảo Lôi Châu và sau đó tan trên đất liền của Trung Quốc. Nhưng trong ngày hôm qua, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có hiệp thương, thảo luận với Đài khí tượng Trung Quốc, đều thống nhất cho rằng, bão sẽ vào bán đảo Lôi Châu nhưng sau đó tiếp tục đi vào Hải Phòng.

Trên vịnh Bắc Bộ, bão có gió mạnh cấp 9 nhưng khi vào đến bờ, cường độ bão giảm xuống chỉ còn cấp 7 - 8.

“Các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định đều ảnh hưởng gió bão, trong đó trọng tâm là Quảng Ninh và Hải Phòng. Cụ thể, các tỉnh Quảng Ninh đến Thanh Hoá gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có khả năng gió bão mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10 - 11”, ông Khiêm nói.

Ông Khiêm cho biết, dự báo bão đổ bộ trùng với thời điểm triều cường nên nước dâng do ảnh hưởng của bão có thể lên tới trên 3 m. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa bão, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Thanh Hoá và Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất