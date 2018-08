Bão số 4 gây mưa to đến rất to ở Bắc bộ và bắc Trung bộ

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng đông, sau có thể đổi hướng dịch chuyển về phía tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 15.8, vị trí tâm bão nằm trên bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất cấp 8 - 9 (từ 60 - 90 km/giờ), giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, phía bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày 16.8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ vĩ bắc và 108,1 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định.

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm 15 - 17.8 các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 250 - 350 mm.