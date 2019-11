Bão số 6 gây mưa lớn ở Đắk Lắk, 300 hộ dân phải di dời

Ngày 11.11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cho biết từ ngày 10.11 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, trên địa bàn Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được ở các vùng trong tỉnh phổ biến 150 – 200 mm.