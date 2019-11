Bão số 6: Phú Yên hoàn tất di dời dân trên lồng bè và vùng triều cường

Theo thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên , đến 12 giờ trưa nay (ngày 10.11), các địa phương phải hoàn thành việc di dời người dân ở những vùng xung yếu, trũng thấp, triều cường và những người lao động trên các lồng, bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương, cấp tập vận động, thuyết phục người dân di dời trước khi bão số 6 đổ bộ.

Những căn nhà người dân nằm dọc theo kè biển đang thi công ở xã An Chấn, H.Tuy An (Phú Yên) cách sóng biển chừng 20 m. Mặt tiền nhà hướng vào ngay “đầu sóng ngọn gió” nên người dân rất lo lắng mỗi khi có triều cường, có bão.

Ông Phạm Văn Chuộng, người dân xã An Chấn, lo lắng: “Sợ năm nay bão lớn nên sẽ sóng biển lớn hơn mỗi năm. Mọi năm chưa có kè thì như nhau nhưng bây giờ kè đang thi công nên lo sợ là sóng biển sẽ hướng vào khu này. Người dân đã di chuyển đến nơi an toàn”.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (bìa trái) cùng ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra vùng triều cường xã An Chấn. Ảnh: Đức Huy

Theo ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên), khu vực triều cường xã An Chấn nằm trong vùng cực kỳ nguy hiểm nên có khoảng 100 hộ phải di dời đến nơi an toàn.

“Những hộ dân sống ven biển cũng đã di dời đến những nơi như trường học, nhà cao hơn ở phía sau. Hiện cơ bản người dân đã hoàn thành di dời tránh bão”, ông Thành nói và cho biết riêng H.Tuy An, đến 13 giờ chiều 10.11 đã hoàn tất việc di dời khoảng 912 hộ với 2.476 khẩu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Tiến, Chủ tịch UBND H.Đông Hòa, cho biết đến 13 giờ hôm nay (10.11), các hộ nuôi trồng thủy sản ở vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam đã vào bờ. “Người dân đã vào bờ nên tổ cưỡng chế cũng đã vào bờ rồi. Hiện công tác di dời dân trên lồng bè đã hoàn tất”, ông Tiến nói.

Ông Đào Mỹ, Chủ tịch UBND TX.Sông Cầu (Phú Yên), cho biết hiện đã hiện đã chỉ đạo lực lượng xuống kiểm tra tất cả các địa phương, các lồng bè nuôi trồng thủy sản ở các đầm, vịnh của TX.Sông Cầu. Ngoài ra, chính quyền xã Xuân Hòa đã di dời 400 người dân đến Đồn Biên phòng Xuân Hòa, trường học và nhà người dân kiên cố an toàn.

Sáng hôm nay, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 6 và chỉ đạo phải cương quyết cưỡng chế trong trường hợp người dân không chịu di dời, các lực lượng chức năng tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự và tài sản của người dân.