Bắt 10 nghi phạm trong vụ hỗn chiến khiến 3 người tử vong

Ngày 19.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Thanh Bình (T.Đồng Tháp) đã bắt giữ Trần Minh Khánh (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình) cùng 9 nghi can khác để điều tra về hành vi giết người

Theo cơ quan điều tra, khuya 18.5, tại ấp 1, xã Phú Lợi xảy ra vụ hỗn chiến khiến 3 người tử vong gồm: Lê Thành Hiệp (26 tuổi), Lê Tấn Tài (17 tuổi) và Huỳnh An Tiên (17 tuổi, cùng ngụ H.Thanh Bình). Nhận được tin báo, Công an H.Thanh Bình đã có mặt và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.