Bắt 2 bị can làm giả kiểm định vận thăng dẫn đến tai nạn 3 người chết

Ngày 2.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lê Khánh (45 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn miền Nam) và Nguyễn Quỳnh Nam (41 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An, cộng tác viên công ty của Khánh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động . Trước đó, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ngày 2.1 tại công trường thi công trụ sở Sở Tài chính Nghệ An. Khi đang đưa công nhân lên tầng cao làm việc thì bất ngờ lồng vận thăng rơi làm 3 người tử vong, 8 người bị thương.