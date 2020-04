Bắt 2 nghi can lái ô tô đi trộm chó

Rạng sáng 7.4, Công an xã Phú An phối hợp Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) tuần tra phát hiện, bắt giữ 2 nghi can trộm chó cùng 1 xe du lịch hiệu Honda Civic và nhiều súng điện.

Các nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Duy Khánh (32 tuổi, ngụ Bến Tre) và Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, ngụ Bắc Ninh).

Hàng chục con chó bị bắn chết. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày 7.4, lực lượng tuần tra của công an TX.Bến Cát tuần tra phòng chống tội phạm ở khu vực ấp Bến Giảng (xã Phú An) phát hiện 2 đối tượng đi chiếc ô tô gắn biển số giả 61A-177.24, dùng súng điện bắn trộm chó.

Khi bị lực lượng công an bao vây, 1 đối tượng đã bỏ ô tô chạy vào khu vực vườn cao su để trốn, đối tượng còn lại bị công an bắt tại chỗ.

Nay sau đó, công an đã huy động lực lượng vây bắt được đối tượng đã chạy trốn.

Đáng lưu ý, công an còn phát hiện trên xe của nhóm trộm chó này ớt bột, đinh vít... Cả hai khai, nếu trộm chó bị phát hiện sẽ rải đinh, quăng ớt bột nhằm ngăn cản người nào truy bắt chúng!

Công an TX.Bến Cát đã thu giữ toàn bộ tang vật cùng 14 con chó để điều tra làm rõ hành vi trộm chó của các đối tượng này.