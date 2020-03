Bắt 2 nghi phạm đốt nhà khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên

Tối 17.3, một lãnh đạo UBND H.Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Bộ Công an và Công an H.Đông Anh (Hà Nội) bắt giữ Lò Văn Hà (30 tuổi, quê H.Thuận Châu, Sơn La) và Đào Doanh Việt (59 tuổi, quê H.Khoái Châu, Hưng Yên) để điều tra làm rõ hành vi giết người

Hai nghi phạm này liên quan đến vụ cháy nhà làm 3 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại xã Nhuế Dương, H.Khoái Châu đêm 15.3 vừa qua.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định do mâu thuẫn với em gái là bà Đ.T.C (53 tuổi, trú thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, H.Khoái Châu), Việt đã lên Hà Nội mua can nhựa, sau đó đón Hà và mua xăng trên đường trở về Khoái Châu.

Khoảng 23 giờ 50 ngày 15.3, Việt và Hà điều khiển xe máy, mang theo xăng tới nhà bà C. và phóng hỏa khiến bà C., ông V.G.M (53 tuổi, chồng bà C.) và bé V.G.C.T (12 tuổi, con trai bà C.) tử vong; bé N.V.N.A (8 tuổi, cháu ngoại bà C.) bị thương nặng.