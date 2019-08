Bắt 2 nghi phạm lừa nhắn tin trúng thưởng qua mạng, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Ngày 2.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm ngụ tại tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi sử dụng mạng xã hội lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Hai nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Đức Thiên An (20 tuổi) và Ngô Xuân Đạt (18 tuổi, cùng ngụ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Theo điều tra của Công an huyện Tĩnh Gia, thủ đoạn của An và Đạt là lên mạng xã hội Facebook, tìm kiếm và mua lại các tài khoản Facebook của người khác với giá 10.000 đồng/1 tài khoản.

Sau khi mua được hơn 100 tài khoản, 2 nghi phạm cùng nhau đổi tên các tài khoản thành tên “Messenger Việt Nam” rồi tự soạn dạng tin nhắn thông báo trúng thưởng , phần quà trúng thưởng thường có giá trị hàng trăm triệu đồng, cách nhận thưởng lại rất dễ dàng. Tiếp đó, các nghi phạm gửi nội dung tin nhắn đến danh sách bạn bè trong các tài khoản đã mua được.

An và Đạt đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của nhiều người dân ở các tỉnh thành trên cả nước ẢNH CÔNG AN TỈNH THANH HÓA CUNG CẤP

Khi có ai đó phản hồi lại tin nhắn, An đứng ra hướng dẫn họ đăng nhập vào đường link của trang web “hopquamxh” và làm theo chỉ dẫn để nhận thưởng. Quá trình từng bước làm theo hướng dẫn, mọi người phải nộp tiền vào tài khoản cho An theo các mức khác nhau để được tiếp tục vào các bước tiếp theo.

Gần đây nhất, anh H.X.A (ngụ tại huyện Tĩnh Gia) đã bị hai nghi phạm trên lừa đảo, chiếm đoạt 63,2 triệu đồng bằng thủ đoạn trên. Theo đơn trình báo đến cơ quan công an của anh A., sau khi nhận được thông báo trúng thưởng 1 xe máy SH trị giá 97 triệu đồng và 200 triệu đồng tiền mặt, anh đã nộp 3,5 triệu đồng tiền phí hồ sơ theo hướng dẫn.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu anh A. nộp 29,7 triệu đồng tiền thuế VAT và nộp thêm 30 triệu đồng nữa để lấy mã code 6 số. Sau khi có mã code sẽ nhận được phần thưởng. Anh A. đã nộp đầy đủ số tiền theo yêu cầu, nhưng phần thưởng như lời hứa không thấy đâu , cũng không liên lạc được với các chủ tài khoản.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Tĩnh Gia vào cuộc điều tra và xác định An và Đạt đã lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh A. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện các nghi phạm đã lừa đảo nhiều người khác ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng để chia nhau tiêu xài cá nhân.