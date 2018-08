Bắt 3 cán bộ xã trục lợi tiền tỉ từ dự án thủy lợi

Do ảnh hưởng của bão số 4, đêm qua và sáng nay (17.8), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn, khiến nhiều tuyến quốc lộ bị ách tắc giao thông kéo dài do nước lũ dâng cao và sạt lở đất.