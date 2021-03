Bắt 3 kẻ giả mạo di sản thừa kế để lừa đảo hơn 10 tỉ đồng

Hôm qua 26.3, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (37 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Văn Mực (54 tuổi, ngụ An Giang) và Võ Văn Cậm Em (56 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư tài chính HCT (viết tắt Công ty HCT) và Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu TFF (Công ty TFF), trụ sở đều ở TP.HCM.